Порошенко: Ходить в московскую церковь никто не запретит

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране действует свобода вероисповедания и никто не может запретить посещать церковь, центр которой находится в Москве.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.
"Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, свобода веры. И если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства в России - это их право. Никто не имеет права, указывая перстом, запрещать посещать", - сказал он.
Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху о создании в Украине единой и независимой Православной церкви.
В Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержали обращение президента. В то же время церковь Московского патриархата негативно отреагировала на эту инициативу.
22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат рассмотрел обращение от иерархов Украинских православных церквей и властей Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии.
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С начала 90-х в Украине существует сразу несколько юрисдикций, которые называют себя православными поместными и автокефальной церквями.
Канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная.
Кроме того, в Украине также существует непризнанная Украинская автокефальная православная церковь.
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