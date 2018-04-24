Порошенко: Ходить в московскую церковь никто не запретит

Никто не имеет права запрещать посещать церковь с центром в Москве, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране действует свобода вероисповедания и никто не может запретить посещать церковь, центр которой находится в Москве.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.

"Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, свобода веры. И если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства в России - это их право. Никто не имеет права, указывая перстом, запрещать посещать", - сказал он.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху о создании в Украине единой и независимой Православной церкви.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержали обращение президента. В то же время церковь Московского патриархата негативно отреагировала на эту инициативу.

22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат рассмотрел обращение от иерархов Украинских православных церквей и властей Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии.

С начала 90-х в Украине существует сразу несколько юрисдикций, которые называют себя православными поместными и автокефальной церквями.

Канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная.

Кроме того, в Украине также существует непризнанная Украинская автокефальная православная церковь.