Порошенко: Известно, кого Кремль хочет видеть во втором туре президентских выборов

Порошенко рассказал, что ему известны планы Кремля на выборы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему известно, кого Россия хочет видеть во втором туре президентских выборов в Украине в 2019 году.

Об этом он сказал во время форума YES в Киеве.

"За четыре года мы восстановили не только армию, но разведку, и мы имеем абсолютно точное представление о планах Кремля и знаем, кого они хотят видеть во втором туре. И, слава Богу, моей фамилии там нет", - отметил Порошенко.

По его словам, РФ намерена сформировать мощную пророссийскую оппозицию в новом парламенте после выборов 2020 года, а "если повезет, то и сделать ее участником с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию".

"Это угрозу не надо преувеличивать, но и недооценивать ее не следует. Российское вмешательство в избирательные процессы - это не сугубо украинская проблема, как это было лет 20 назад", - добавил он.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина разрабатывает механизм противодействия стороннему вмешательству в избирательный процесс.