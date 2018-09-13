14 сентября 2018, пятница

Порошенко исключил из Нацсовета реформ уволенных чиновников

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Петр Порошенко изменил состав Нацсовета реформ
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко изменил состав Нацсовета реформ

Президент Украины Петр Порошено провел ротации в составе членов Национального совета реформ.

Согласно указу президента, из Нацсовета реформ исключили Бориса Ложкина, бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, бывшего министра финансов Александра Данилюка, омбудсмена Людмилу Денисову, бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, и нардепа Сергея Рыбалко.

Вместе с тем президент ввел в состав первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову, заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко и председателя НБУ Якова Смолия.

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