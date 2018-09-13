Порошенко исключил из Нацсовета реформ уволенных чиновников

Президент Украины Петр Порошено провел ротации в составе членов Национального совета реформ.
Согласно указу президента, из Нацсовета реформ исключили Бориса Ложкина, бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, бывшего министра финансов Александра Данилюка, омбудсмена Людмилу Денисову, бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, и нардепа Сергея Рыбалко.
Вместе с тем президент ввел в состав первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову, заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко и председателя НБУ Якова Смолия.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования