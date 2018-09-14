Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и продолжение санкционной политики против РФ

Петр Порошенко и Курт Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером, передает пресс-служба Главы государства.

Согласно сообщению, во время встречи собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Также "была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории".

Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока - 2.