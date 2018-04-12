Порошенко и Турчинов поздравили работников ракетно-космической отрасли Украины с праздником

Порошенко отметил, что о работе украинских инженеров в ракетостроении знают во всем мире

В четверг, 12 апреля, президент Петр Порошенко поздравил работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником.

По словам главы государства, их разработки не только "прокладывают человечеству дорогу к звездам", но и "помогают защищать территориальную целостность страны".

"Поздравляю работников ракетно-космической отрасли Украины. Благодаря вашим вдохновенным идеям и разработкам наша страна стала в ряд государств, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. О работе наших инженеров в ракетостроении знают во всем мире, а их разработки помогают защищать территориальную целостность и независимость нашей страны", - написал Порошенко у себя в Facebook.

Присоединился к поздравлениям и секретарь СНБО Александр Турчинов, отметив, что работники отрасли "формируют имидж Украины на мировой арене как технологически развитого государства, имеющий в своем арсенале очень большой интеллектуальный потенциал".

"Украина сохранила свое место в клубе космических держав мира, которых не более десяти, наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем, и шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства, быстрыми темпами восстанавливая стратегические позиции в ракетостроении", - заявил он.

Турчинов также напомнил, что, несмотря на трудности, которые сегодня стоят перед Украиной, благодаря усилиям наших ученых и производственников состоялся успешный запуск ракеты-носителя среднего класса Antares-230, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции.

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"Желаю всем ученым, конструкторам, инженерам, рабочим, работающим в ракетно-космической отрасли, новых достижений и успехов, которые станут достойным продолжением наших лучших традиций и будут способствовать дальнейшему усилению позиций Украины как высокотехнологичной космической державы!", - добавил он.