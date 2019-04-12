Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали введение очередного перемирия на Донбассе в связи с Пасхой.
Об этом сообщил Порошенко по итогам встречи с главой ФРГ в Берлине в пятницу, 12 апреля.
"Благодарен Ангеле Меркель, что в процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое вступит в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ", - сказал он.
Порошенко также поблагодарил правительство Меркель за возможность длительного лечения раненых украинских военных в госпиталях немецкого бундесвера.
Президент добавил, что сегодняшние переговоры с Меркель прошли в конструктивном русле.
Напомним, что весеннее перемирие на Донбассе ввели
8 марта. Перемирие должно действовать
бессрочно, однако было нарушено в первый же день.