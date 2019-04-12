Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие на Донбассе Сегодня, 15:42 184 Цей матеріал також доступний українською poroshenko / Twitter Петр Порошенко и Ангела Меркель poroshenko / Twitter

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель поддержали введение очередного перемирия на Донбассе в связи с Пасхой.

Об этом сообщил Порошенко по итогам встречи с главой ФРГ в Берлине в пятницу, 12 апреля.

"Благодарен Ангеле Меркель, что в процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое вступит в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ", - сказал он.

Вдячний Ангелі Меркель, що в процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.

Порошенко также поблагодарил правительство Меркель за возможность длительного лечения раненых украинских военных в госпиталях немецкого бундесвера.

Президент добавил, что сегодняшние переговоры с Меркель прошли в конструктивном русле.

Напомним, что весеннее перемирие на Донбассе ввели 8 марта. Перемирие должно действовать бессрочно, однако было нарушено в первый же день.