Порошенко и генсек ООН обсудили вопросы миротворческой миссии на Донбассе и освобождение украинских политзаключенных в РФ

Порошенко проинформировал Гутерриша о ситуации с безопасностью на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, передает пресс-служба главы украинского государства.

Глава Украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Как сообщается, в ходе разговора был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.

Отмечается, что отдельное внимание собеседники уделили освобождению украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в России.

Петр Порошенко выразил также обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Напомним, Россия согласна на миротворцев ООН на востоке Украины только при условии, что они будут размещены на линии разграничения с поддерживаемыми РФ боевиками. Киев настаивает на введении миротворческой миссии на всю территорию Донбасса.

По словам министра иностранных дел Павел Климкин, Украина отвергает дополнительные требования России относительно процесса урегулирования на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер ранее заявлял, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска в Донбассе.