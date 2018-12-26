Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Виктор Пинзеник
Хороводы обменного курса
Богдан Яременко
Агрессивное поглощение Беларуси
Роман Бессмертный
Военное положение. Завершение
Павел Казарин
Новая старая система мышления Крыма

Порошенко гарантировал проведение президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года

Сегодня, 14:34
28
Цей матеріал також доступний українською

Фото: Пресс-служба АП

Порошенко признал, что российская угроза "никуда не делась"

Президент Украины Петр Порошенко гарантировал проведение выборов нового главы государства 31 марта 2019 года.

Об этом он сказал на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

"Мы точно гарантируем, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", - заявил Порошенко.

Он добавил, что это "так же точно, как и то, что Рождество православной церкви точно состоится 7 января".

В то же время, глава украинского государства подчеркнул, что российская угроза до сих пор существует и если бы не выборы, то Раду просили бы продлить действие военного положения.

"Никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить это военное положение", - резюмировал он.

Ранее Порошенко объявил об окончании действия военного положения, которое действовало в Украине 30 дней и было введено после агрессии России в Керченском проливе и захвата украинских кораблей и моряков.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. 

Читайте также: 

Теги:   Выборы президента Военное положение Петр Порошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Политика

Сегодня, 14:34

Порошенко гарантировал проведение президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года
События

Сегодня, 14:32

СБУ разоблачила в Николаеве канал сбыта взрывчатки
Политика

Сегодня, 14:27

СНБО рассмотрит санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе - Порошенко

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
10499
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
9309
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
5676
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
34536
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
16045
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
15614
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
34536
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29138
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25220

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться