Порошенко гарантировал проведение президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года
Президент Украины Петр Порошенко гарантировал проведение выборов нового главы государства 31 марта 2019 года.
Об этом он сказал на заседании Совета нацбезопасности и обороны.
"Мы точно гарантируем, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", - заявил Порошенко.
Он добавил, что это "так же точно, как и то, что Рождество православной церкви точно состоится 7 января".
В то же время, глава украинского государства подчеркнул, что российская угроза до сих пор существует и если бы не выборы, то Раду просили бы продлить действие военного положения.
"Никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить это военное положение", - резюмировал он.
Ранее Порошенко объявил об окончании действия военного положения, которое действовало в Украине 30 дней и было введено после агрессии России в Керченском проливе и захвата украинских кораблей и моряков.
Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
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