Порошенко гарантировал проведение президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года Сегодня, 14:34 28 Цей матеріал також доступний українською Фото: Пресс-служба АП Порошенко признал, что российская угроза "никуда не делась"

Президент Украины Петр Порошенко гарантировал проведение выборов нового главы государства 31 марта 2019 года.

Об этом он сказал на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

"Мы точно гарантируем, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", - заявил Порошенко.

Он добавил, что это "так же точно, как и то, что Рождество православной церкви точно состоится 7 января".

В то же время, глава украинского государства подчеркнул, что российская угроза до сих пор существует и если бы не выборы, то Раду просили бы продлить действие военного положения.

"Никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить это военное положение", - резюмировал он.

Ранее Порошенко объявил об окончании действия военного положения, которое действовало в Украине 30 дней и было введено после агрессии России в Керченском проливе и захвата украинских кораблей и моряков.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

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