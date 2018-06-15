Порошенко: Евроатлантический вектор развития Украины зафиксируют в Конституции

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завершается работа над проектом изменений в Конституцию, которые закрепят европейский выбор государства.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мне доложили, что Конституционная комиссия завершает работу над проектами изменений в Конституцию, где мы в Конституции зафиксируем европейский и евроатлантический вектор развития Украины", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, такие изменения разрабатываются, чтобы сделать этот процесс необратимым.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

6 июля 2017 года Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.