Виктор Пинзеник
Идем к полному народовластию?
Сергей Фурса
Как инвесторов Богданом напугали
Виталий Сыч
Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского
Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Порошенко — это Янукович со знанием английского — Литвин

Сегодня, 14:54
1131
Цей матеріал також доступний українською
Порошенко — это Янукович со знанием английского — Литвин - фото

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Экс-президент Украины Петр Порошенко

Народный депутат, бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин раскритиковал призыв экс-президента Петра Порошенко к объединению демократических сил, озвученный им на форуме Солідарна справа громад.

«Я думаю, что Петр Порошенко для начала должен помолчать — особенно, когда он применяет слово „демократия“. Я скажу так: по большому счету это Янукович со знанием английского языка», — сказал он в интервью Радио НВ.

Напомним, 24 мая проходит форум общественной организации Солідарна справа громад, посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

Ранее стало известно, что политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность намерена провести ребрендинг и сменить свое название на Европейскую солидарность перед участием в парламентских выборах 2019 года.

Теги:   Радио НВ Владимир Литвин Петр Порошенко

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 21:51

img
Сенат США предложил увеличить оборонную помощь Украине до $ 300 млн
События

Сегодня, 12:32

img
Реформа экстренной медицинской помощи: что изменится в ближайшие пять лет
Бокс

Сегодня, 03:20

img
Ломаченко отстоял статус лучшего бойца мира независимо от весовой категории по версии «Библии бокса»

ТОП 3

Политика

22 мая, 19:29

img
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
31662
Политика

Сегодня, 07:00

img
Кто нанес «смертельный удар» Порошенко: главное из интервью Коломойского
19348
Политика

Сегодня, 07:58

img
Тимошенко раскритиковала идею референдума о примирении с РФ
18028