Порошенко — это Янукович со знанием английского — Литвин Сегодня, 14:54 1131 Цей матеріал також доступний українською Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Экс-президент Украины Петр Порошенко Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Народный депутат, бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин раскритиковал призыв экс-президента Петра Порошенко к объединению демократических сил, озвученный им на форуме Солідарна справа громад.

«Я думаю, что Петр Порошенко для начала должен помолчать — особенно, когда он применяет слово „демократия“. Я скажу так: по большому счету это Янукович со знанием английского языка», — сказал он в интервью Радио НВ.

Напомним, 24 мая проходит форум общественной организации Солідарна справа громад, посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

Ранее стало известно, что политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность намерена провести ребрендинг и сменить свое название на Европейскую солидарность перед участием в парламентских выборах 2019 года.