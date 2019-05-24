Порошенко — это Янукович со знанием английского — Литвин
Народный депутат, бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин раскритиковал призыв экс-президента Петра Порошенко к объединению демократических сил, озвученный им на форуме Солідарна справа громад.
«Я думаю, что Петр Порошенко для начала должен помолчать — особенно, когда он применяет слово „демократия“. Я скажу так: по большому счету это Янукович со знанием английского языка», — сказал он в интервью Радио НВ.
Напомним, 24 мая проходит форум общественной организации Солідарна справа громад, посвященный выборам в объединенные территориальные громады.
Ранее стало известно, что политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность намерена провести ребрендинг и сменить свое название на Европейскую солидарность перед участием в парламентских выборах 2019 года.