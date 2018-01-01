Порошенко договорился со Столтенбергом о наблюдении НАТО за ситуацией в Азовском море Сегодня, 14:05 27 Цей матеріал також доступний українською По словам Порошенко, мониторинг НАТО даст возможность лучше оценить ситуацию Фото: пресс-служба президента

Во время переговоров президента Украины с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе стороны договорились о наблюдении НАТО за ситуацией в Азовском море.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи, передает Интерфакс-Украина.

"Мы договорились, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море, и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", - заявил Порошенко.

По его словам, мониторинговая миссия НАТО даст возможность лучше оценить ситуацию в этом районе.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.