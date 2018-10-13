13 октября 2018, суббота

Порошенко: День защитника Украины - не только мужской праздник, потому что в ВСУ служат 55 тысяч девушек

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Порошенко напомнил, что 14 октября – это не только «праздник ребят»
Фото: пресс-служба президента

Порошенко напомнил, что 14 октября – это не только «праздник ребят»

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что День защитника Украины, который отмечается 14 октября, не является только мужским праздником, ведь сейчас 55 тысяч девушек служат в рядах ВСУ.

Об этом Порошенко заявил, выступая перед курсантами Херсонской морской академии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех защитников Отечества, которые крепко держат оружие в руках", - сказал он.

Президент подчеркнул, что у Украины есть "армия, которая способна остановить агрессора".

Он также выразил надежду, что изменения в Конституцию, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.

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