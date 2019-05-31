Порошенко будет участвовать в праймериз для выдвижения в народные депутаты — Луценко 31 мая, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS Петр Порошенко будет участвовать в праймериз Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко заявила, что лидер Европейской солидарности, экс-президент Петр Порошенко будет принимать участие в праймериз для выдвижения кандидатов в депутаты.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«А как же? Обязательно (будет участвовать в праймериз — ред)», — сказала она.

По словам Луценко, она также будет участвовать в праймериз.

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность (переименованная партия Блок Петра Порошенко Солидарность).

24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

30 мая членом «ЕС» стал пятый президент Петр Порошенко.

Главой предвыборного штаба партии станет нардеп Сергей Березенко.