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Порошенко будет участвовать в праймериз для выдвижения в народные депутаты — Луценко

31 мая, 16:23
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Порошенко будет участвовать в праймериз для выдвижения в народные депутаты — Луценко - фото

Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Петр Порошенко будет участвовать в праймериз

Заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко заявила, что лидер Европейской солидарности, экс-президент Петр Порошенко будет принимать участие в праймериз для выдвижения кандидатов в депутаты.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«А как же? Обязательно (будет участвовать в праймериз — ред)», — сказала она.

По словам Луценко, она также будет участвовать в праймериз.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность (переименованная партия Блок Петра Порошенко Солидарность).

24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

30 мая членом «ЕС» стал пятый президент Петр Порошенко.

Главой предвыборного штаба партии станет нардеп Сергей Березенко.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Ирина Луценко Петр Порошенко

Спецтема   Выборы в Раду

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