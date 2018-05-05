Порошенко: Антикоррупционный суд может быть создан уже в мае

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко уверен, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен в первом полугодии  2018  года.

Об этом президент заявил в интервью немецкому изданию Focus.

"Мы стремимся ускорить процесс образования Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш (МВФ - Ред.)", -  цитирует фрагмент интервью пресс-служба президента.

1 марта депутаты Верховной Рады в первом чтении проголосовали за законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде.

Впоследствии министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали украинскую власть обеспечить прогресс реформ, в том числе создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

В конце 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Петра Порошенко Об Антикоррупционном суде.

Позже Европейский Союз раскритиковал президентский законопроект, поскольку он противоречит обещаниям Киева и рекомендации Венецианской комиссии.

МВФ также раскритиковал законопроект, утверждая, что отдельные его положения являются несовместимыми с обязательствами Украины по программе сотрудничества с Фондом.

Замечания МВФ касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда. Всего в МВФ сделали девять системных замечаний.

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