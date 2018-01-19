Порошенко: Антикоррупционный суд должен соответствовать Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии

Антикоррупционный суд будет создан в соответствии с Конституцией Украины и рекомендациями Венецианской комиссии

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что в законопроекте об Антикоррупционном суде будут учтены рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером.

"Антикоррупционный суд должен быть создан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что переговоры с Юнкером продолжатся в Давосе во время Всемирного экономического форума.

Напомним, что 23 декабря в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде.

МВФ, Всемирный банк и ЕС раскритиковали президентский проект закона, утверждая, что отдельные его положения противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и несовместимы с обязательствами Украины, взятыми перед международными партнерами.

Замечания касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда.