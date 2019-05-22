Порошенко анонсировал участие «обновленного» БПП в выборах и предсказал победу Вчера, 18:45 609 Цей матеріал також доступний українською Блок Петра Порошенко Солидарность Блок Петра Порошенко Солидарность

Бывший президент Украины Петр Порошенко анонсировал съезд партии Блок Петра Порошенко Солидарность и ее участие в досрочных выборах в Верховную Раду в обновленном составе.

«Участие моей команды в выборах в ВР - абсолютно необходимо. Ведь мы должны защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, и не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить реформы, которые мы начали», - написал в Twitter .

По словам Порошенко, в ближайшее время состоится съезд партии БПП Солидарность, на котором представят обновленный состав и партии, и партийного списка.

«Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит в выборах», - отметил он.

Порошенко также призвал «не допустить реванша» и провести переговоры относительно формата участия в парламентских выборах.

По словам источников агентства Интерфакс-Украина в партии БПП, очередной съезд состоится 31 мая. В ближайшую пятницу, 24 мая, пройдет так называемый "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

Напомним, что 20 мая во время своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, однако не обнародовал. Согласно ему, выборы назначены на 21 июля.