Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Светлана Залищук
Игры в референдум можно остановить
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Порошенко анонсировал участие «обновленного» БПП в выборах и предсказал победу

Вчера, 18:45
609
Цей матеріал також доступний українською
Порошенко анонсировал участие «обновленного» БПП в выборах и предсказал победу - фото

Блок Петра Порошенко Солидарность

Бывший президент Украины Петр Порошенко анонсировал съезд партии Блок Петра Порошенко Солидарность и ее участие в досрочных выборах в Верховную Раду в обновленном составе.

«Участие моей команды в выборах в ВР - абсолютно необходимо. Ведь мы должны защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, и не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить реформы, которые мы начали», - написал в Twitter .

По словам Порошенко, в ближайшее время состоится съезд партии БПП Солидарность, на котором представят обновленный состав и партии, и партийного списка.

«Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит в выборах», - отметил он.

Порошенко также призвал «не допустить реванша» и провести переговоры относительно формата участия в парламентских выборах.

По словам источников агентства Интерфакс-Украина в партии БПП, очередной съезд состоится 31 мая. В ближайшую пятницу, 24 мая, пройдет так называемый "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

Напомним, что 20 мая во время своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, однако не обнародовал. Согласно ему, выборы назначены на 21 июля.

Теги:   Фракция БПП Верховная Рада Петр Порошенко Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:49

img
Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Политика

Вчера, 12:42

img
«Газовое дело»: Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ
Политика

Вчера, 11:15

img
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36809
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28360
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27057