Порошенко анонсировал прекращении участия Украины в координационных органах СНГ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах Содружества Независимых Государств, и попросил Министерство иностранных дел подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду, 2 мая, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никуда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", - отметил глава государства.

Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве всех украинских представителей из Минска, из координационных органов СНГ.

"Нам там в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, ничего делать", - добавил он.

12 апреля во время выступления на Киевском форуме президент Украины Петр Порошенко объявил, что внесет в Верховную Раду законопроект об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе с Россией. Он объяснял, что решение парламента будет касаться той части документа, в которой действие договора не совместимо с национальными интересами Украины и реализацией права на самооборону.

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Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признание дипломов и трудоустройства.

Также Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.