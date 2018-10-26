Порошенко анонсировал открытие памятника украинскому гетману в Минске

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске поставят памятник украинскому гетману, автору первой европейской конституции Пилипу Орлику.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
"Украину и Беларусь сближают действительно давние исторические связи. Хочу напомнить, что выдающийся украинский гетман, автор первой украинской конституции Филипп Орлик родился на белорусской земле. Надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установлении в Минске памятника этому выдающемуся деятелю", - сказал глава государства.
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