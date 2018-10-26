26 октября 2018, пятница

Порошенко анонсировал открытие памятника украинскому гетману в Минске

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба АП

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске поставят памятник украинскому гетману, автору первой европейской конституции Пилипу Орлику.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Украину и Беларусь сближают действительно давние исторические связи. Хочу напомнить, что выдающийся украинский гетман, автор первой украинской конституции Филипп Орлик родился на белорусской земле. Надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установлении в Минске памятника этому выдающемуся деятелю", - сказал глава государства.

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