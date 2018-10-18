Порошенко: В Андреевской церкви будет представительство Константинопольского патриарха

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Андреевская церковь в Киеве передается Константинополю в пользование для работы его представительства.

"Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его Представительства. Мы еще на шаг приблизились к цели - получению Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Спасибо ВР, которая поддержала соответствующий мой законопроект", - написал президент в Twitter.

Андріївська церква передається Константинопольському Престолу Святого Андрія у користування для роботи його Представництва.



Ми ще на крок наблизились до мети – отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Дякую ВР, яка підтримала відповідний мій законопроект. — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 октября 2018 г.

18 октября Верховная Рада поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церкви в Киеве, согласно которому церковь будет передана пользования Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

За соответствующий документ проголосовали 237 народных депутатов.

По словам президента, решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами. Порошенко также убежден, что данное решение также будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии для Украинской церкви.

Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополя.

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