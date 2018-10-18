18 октября 2018, четверг

Порошенко: В Андреевской церкви будет представительство Константинопольского патриарха

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Андреевская церковь в Киеве передается Константинополю в пользование для работы его представительства.

"Андреевская церковь передается Константинопольскому Престолу Святого Андрея в пользование для работы его Представительства. Мы еще на шаг приблизились к цели - получению Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Спасибо ВР, которая поддержала соответствующий мой законопроект", - написал президент в Twitter.

18 октября Верховная Рада поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церкви в Киеве, согласно которому церковь будет передана пользования Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

За соответствующий документ проголосовали 237 народных депутатов.

По словам президента, решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами. Порошенко также убежден, что данное решение также будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии для Украинской церкви.

Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополя.

Пиарится ли Порошенко на создании единой поместной церкви? Комментарий представителя УПЦ КП

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове