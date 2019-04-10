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Порошенко: Анализы нужно сдавать не в лаборатории гражданина РФ, который баллотировался в Госдуму

Сегодня, 17:54
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Порошенко: Анализы нужно сдавать не в лаборатории гражданина РФ, который баллотировался в Госдуму - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что анализы перед дебатами должны сдаваться не в лаборатории, владельцем которой является гражданин РФ.

Об этом Порошенко заявил после сдачи анализов экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация) на стадионе Олимпийский.

"Анализы и тесты должны сдаваться не в лабораториях, принадлежащих другу или поклоннику, тем более, что владелец является гражданином РФ и баллотировался в Госдуму России. Это вызывает большое сомнение в объективности указанных данных", - заявил Порошенко.

Напомним, доверенное лицо Порошенко Семен Кабакаев заявил, что Андрей Пальчевский, владелец лаборатории Eurolab, в которой сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, является бывшим сотрудником российского Главного разведывательного управления.

Ранее боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA , которые специально прибыли в Киев.

Президент Порошенко поддержал предложение Кличко и сдал анализы экспертам VADA.  

Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.

5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Евролаб, а Порошенко - в медпункте НСК Олимпийский. В штабах обоих кандидатов выражали сомнения в объективности результатов экспертизы.

Напомним, кандидат в президенты Зеленский обратился к президенту Петру Порошенко с призывом провести дебаты на Олимпийском стадионе и выдвинул ряд требований, в частности, чтобы кандидаты сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

Порошенко согласился с предложением Зеленского провести дебаты на стадионе и сдал анализы в лаборатории НСК Олимпийский. Согласно результатам исследований, алкоголя и наркотических веществ в образцах, отобранных у Порошенко, не было найдено.Зеленский, в свою очередь, сдал анализы в лаборатории Евролаб, которую связывают с его сторонником Андреем Пальчевским.

Согласно результатам анализа, никаких вредных веществ в организме кандидата не было обнаружено, однако бланк с результатами был датирован "задним числом".

В Евролабе это объяснили технической ошибкой.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко

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