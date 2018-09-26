Порошенко: Агрессия России получила новое измерение - экологическое

Россия создает экологические катастрофы в оккупированном Крыму и на Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Россия постоянно приумножает человеческую трагедию, которая в последнее время получила новое измерение: экологическое. Она отравляет украинскую землю и создает экологические катастрофы - не только в оккупированном Крыму, но и на Донбассе", - сказал глава государства.

Он отметил, что для Украинской это повседневная реальность уже на протяжении четырех лет.

Ранее Украина неоднократно заявляла, что агрессия России в Донбассе грозит региону экологической катастрофой из-за затопления шахт и запущенности объектов, где хранятся радиоактивные вещества. Что же кассется Крыма, то на полуострове после аннексии возникла проблема с поставкой воды, а недавно в Армянске было объявлено чрезвычайное положение из-за выбросов на предприятии Крымский Титан.