27 сентября 2018, четверг

Порошенко: Агрессия России получила новое измерение - экологическое

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петр Порошенко
пресс-служба АП

Петр Порошенко

Россия создает экологические катастрофы в оккупированном Крыму и на Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Россия постоянно приумножает человеческую трагедию, которая в последнее время получила новое измерение: экологическое. Она отравляет украинскую землю и создает экологические катастрофы - не только в оккупированном Крыму, но и на Донбассе", - сказал глава государства.

Он отметил, что для Украинской это повседневная реальность уже на протяжении четырех лет.

Ранее Украина неоднократно заявляла, что агрессия России в Донбассе грозит региону экологической катастрофой из-за затопления шахт и запущенности объектов, где хранятся радиоактивные вещества. Что же кассется Крыма, то на полуострове после аннексии возникла проблема с поставкой воды, а недавно в Армянске было объявлено чрезвычайное положение из-за выбросов на предприятии Крымский Титан.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове