«Это шизофрения и дикость». За нюдсы — семь лет в тюрьме. Что должно измениться — объясняет инициатор декриминализации порно 16 августа, 15:23 NV Премиум Ярослав Железняк (Фото:Ярослав Железняк via Facebook)

Верховной Раде предлагают частично декриминализировать порнографию. Инициатор законопроекта — народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

Уголовную ответственность предлагают оставить исключительно за:

порно без согласия,

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия)

порно с детьми и для детей.

Radio NV пообщалось с парламентарием, чтобы выяснить, что именно изменится и почему нюдсы — снимки обнаженного тела — не опасны для общества, а также о необходимости такого обновления законодательства сейчас, во время войны.

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— Самый громкий законопроект последних дней — это, конечно, закон о декриминализации порнографических изделий. Уже некоторые упрекают, что теперь «Украина станет порностолицей». Но вопрос актуален, не актуален? Как с этим разбираться?

— Давайте по очереди. Я автор одного из наибольшего количества законов, которые приняты с начала войны, в частности, о дронах. Три закона, которые, в частности, о производстве. И много других законопроектов о льготах, о регулировании [отношений] во время войны. Найдется у меня пять минут для того, чтобы решить простую проблему, с которой мы живем 30 лет.

А проблема в следующем. Как вы правильно отметили, это декриминализация. Законопроект не создает здесь порноиндустрию. Давайте говорить откровенно: есть много стран, которые вложились как раз в этот бизнес и значительно более конкурентны, чем мы.

Законопроект о простой вещи. Если у вас или у вашего близкого человека найдут фотографии, как будет считаться, порнографического характера — ваши личные или вдруг вы художник и нарисовали обнаженную женщину, — то вас за это посадят на семь лет. Потому что, нравится нам или не нравится, но сейчас Уголовный кодекс Украины говорит о том, что за любое производство, хранение и распространение порнографии сажают в тюрьму.

Я бы, наверное, даже не трогал бы эту тему (я экономист, не юрист, не правозащитник), если бы здесь и сейчас, во время войны, наши правоохранители не тратили бы 80 тысяч человек в час, не сажали бы конкретно живых людей за решетку за то, что они переслали своей жене фотографию в Viber, пусть и обнаженную. Я не понимаю.

— Для меня, с экономической точки зрения, это всегда выглядело полным абсурдом. Сотрудник какого-то следственного органа тратит бюджетные средства для того, чтобы где-то зайти, зарегистрироваться на сайте, сделать пробную закупку, заказать какие-то услуги, чтобы какое-то другое лицо перед камерой показало обнаженные части своего тела. На это тратится, я не знаю, сколько десятков пакетов бумаги, сколько десятков часов работы этого следователя, других людей, прокуроров, потом судей, потом адвокатов. Это выливается в сотни тысяч гривен. А все из-за того, что совершеннолетние по взаимному согласию друг другу пересылают или демонстрируют. Это мое персональное мнение.

— Ваше мнение близко к моему. Это не абсурдно, если мы скажем правду: правоохранители на этом создали себе так называемую кормовую базу. И поэтому эти webcam-девушка или студия, которые существуют здесь и сейчас (это факт), платят им мзду. И это не худший вариант для такой девушки, потому что есть много примеров, когда правоохранители требуют другие услуги уже нематериального характера.