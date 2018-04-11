Пора реагировать. Украина призвала мир к политическому бойкоту ЧМ-2018 в России

Климкин: Такую грубое поведение нельзя терпеть. Кремль должен почувствовать это

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает европейских политиков отказаться от посещения чемпионата мира по футболу летом в России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию RP ONLINE, передает пресс-служба МИД Украины.

"Я призываю европейских политиков к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России", - обратился Климкин к мировым лидерам.

В то же время Климкин хочет дать четкий сигнал Кремлю. По его словам, Россия совершает преступления против человечества.

"Мы должны послать Кремлю четкий сигнал, что такое грубое поведение нельзя терпеть. Кремль должен почувствовать это", - сказал он.

В отношении спортивного бойкота, Климкин считает, что решение по этому вопросу - в руках национальных футбольных союзов.

Министр считает, что мировое сообщество должно "учитывая многочисленные преступления России против человечества", адекватно реагировать на российскую политику. Он отметил действие санкций против Москвы, которые сыграли важную роль, чтобы "поставить Кремль на место".

Дипломат считает, что российское руководство не прекратило своей агрессивной политики и продолжает "нарушать международное право, осуществляя настоящую войну против демократического общества, даже на территории Альянса: отравление, хакерские атаки, распространение фейковых новостей".

"Пришло время реагировать на эти и другие нападения Кремля новыми средствами", - добавил глава украинского МИД.

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Напомним, о своих планах не ехать на футбольный чемпионат в РФ уже заявили британские министры и члены королевской семьи, президент Польши Анджей Дуда и руководство Дании.

Правительство Исландии также рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления в Солсбери.

Немецкое издание Bild решило бойкотировать турнир-репетицию ЧМ-2018 из-за цензуры в России.

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