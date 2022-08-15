Чтобы не стал популярным. Нардеп прокомментировал критику генерала Марченко в Минобороны

15 августа, 13:42
По мнению нардепа Романа Костенко, генерала Дмитрия Марченко (на фото) раскритиковали в Минобороны из-за роста его популярности (Фото:Дмитро Лиховій / armyinform.com.ua)

По мнению нардепа Романа Костенко, генерала Дмитрия Марченко (на фото) раскритиковали в Минобороны из-за роста его популярности (Фото:Дмитро Лиховій / armyinform.com.ua)

Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в интервью Радио НВ прокомментировал критику генерала Дмитрия Марченко со стороны Минобороны.

Как заявил Костенко Радио НВ, критика Минобороны — «это было не о том, что военные не должны рассказывать, а о том, что есть популярный генерал в народе».

https://www.youtube.com/watch?v=bT0VTDup6Fw&t=1s

«Это увидели в Офисе президента и решили его таким образом осадить. Читая интервью, которое давал Марченко, я не увидел ничего такого секретного или хотя бы для служебного пользования, о чем можно было так говорить», — отметил депутат.

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Он добавил, что это «наезд на генерала», чтобы не давать возможности стать ему более популярным или разговаривать с народом.

Костенко объяснил, что Марченко в своем интервью сказал то же, что до него говорили другие, но Офис президента отнесся к этому ревниво и «через свой рупор, в частности Анну Маляр, пытались его как-то присадить».

Нардеп уточнил, что в офисе президента «медийные люди, которые понимают, что такое популярность того или иного человека» и им каждый день присылают отчет, кого сейчас больше читают и цитируют в СМИ, в который попал Марченко.

«Мы с ним беседуем: он к этому не стремится. У него спросили, он сказал свою точку зрения как боевого генерала. Люди же видят искренность: когда ты не придумываешь что-нибудь, а просто говоришь от себя, как оно есть, рассказываешь, как было. …Увидели это все и решили просто с помощью своих административных ресурсов таким образом его присадить. Но он нормально к этому относится: Если не хотите, чтобы я говорил, не буду говорить. Мое дело — защищать страну, я буду ее оборонять». Нормальный подход нормального генерала", — рассказал он.

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Костенко назвал такое отношение к генералу Марченко «кулуарными игрищами», подчеркнув, что это непорядочно.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в четверг, 11 августа, сообщила, что правоохранители начали расследовать действия украинского военного высокопоставленного чиновника, который озвучил в интервью информацию, раскрывающую стратегические планы ВСУ.

Издание Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах написало, что речь идет о недавнем интервью руководившего обороной Николаева генерала Дмитрия Марченко, а в июле вернулся в область для улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами.

В начале августа Марченко в комментарии журналисту Тарасу Березовцу заявил, что горячая фаза полномасштабной войны России против Украины закончится до конца года.

9 августа в эфире телемарафона Марченко заявил, что российские оккупанты потеряли любые шансы захватить Николаев еще в марте 2022 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Минобороны Украины Украина-Россия Верховная Рада Нардепы Критика Война в Украине Российско-украинская война Государственная тайна Радио НВ Роман Костенко Дмитрий Марченко Война России против Украины Анна Маляр

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