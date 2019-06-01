Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Питер Сантенелло
Украинский солдат
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Андрей Смирнов
Зеленский почуял зиму
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Помощники и представители: Зеленский ввел новые должности в АП

Вчера, 15:53
Цей матеріал також доступний українською
Помощники и представители: Зеленский ввел новые должности в АП - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации Президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.

Соответствующий указ о внесении изменений был опубликован на сайте АП от 31 мая.

Изменения внесены в Положение об Администрации президента Украины от 2 апреля 2010 года и в указ Вопросы администрации президента Украины от 14 июля 2014 года.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Читайте также:
 Зеленский внес в Верховую Раду законопроект об избирательных правах военных

Напомним, Зеленский назначил Сергея Шефира, с которым они вместе были соучредителями Квартала 95, первым помощником президента.

Читайте также:
 Зеленский уволил первого замглавы СБУ и начальника столичного управления
ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 14:56

img
Познера внесли в базу Миротворца
События

Сегодня, 04:40

img
Задержаны полицейские, которых подозревают в ранении ребенка
События

Сегодня, 04:22

img
На фестивале в Днепропетровской области обвалилась крыша сцены

ТОП 3

Политика

Вчера, 08:14

img
Коломойский поставил подножку Зеленскому — Ехануров
9405
Политика

Сегодня, 19:22

img
Кернес хочет прямые переговоры с Россией: В первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга
7028
Политика

Вчера, 08:16

img
Коллективный президент. Кто помогает принимать решения Владимиру Зеленскому
6897