Помощники и представители: Зеленский ввел новые должности в АП Вчера, 15:53 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента. REUTERS / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации Президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.



Соответствующий указ о внесении изменений был опубликован на сайте АП от 31 мая.

Изменения внесены в Положение об Администрации президента Украины от 2 апреля 2010 года и в указ Вопросы администрации президента Украины от 14 июля 2014 года.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

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Напомним, Зеленский назначил Сергея Шефира, с которым они вместе были соучредителями Квартала 95, первым помощником президента.