Помощник Вселенского патриарха разъяснил, что означает создание ставропигии Константинополя в Киеве

Помощник Вселенского патриарха Варфоломея, епископ Макариос Христопольский разъяснил, что означает создание ставропигии Константинополя в Киеве.

В интервью Укринофрму епископ Макариос заявил, что никакие формы оказания давления или властительства не будут применены со стороны Константинополя в отношении поместной Украинской церкви.

"Ставропигия будет независимым от Автокефальной церкви Украины органом. Кроме того, в Украине, как вы знаете, было много патриарших Ставропигий, которые имели прямое подчинение Константинополю. Таким образом, речь идет не о вмешательстве во внутреннюю или административную деятельность Поместной Церкви, а о возрождении старой традиции, – быть представительством Константинопольской Материнской Церкви на благословенной украинской земле", - отметил епископ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь, представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

18 октября Верховная Рада поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью в Киеве. Согласно документу, церковь будет передана Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.