В гостях у Сунака. Что на самом деле говорят об Украине на Даунинг-стрит и в британских пабах, и отличаются ли эти мнения — репортаж NV 10 марта, 09:22 Эксклюзив NV Премьер-министр Великобритании Риши Сунак с украинскими журналистами (Фото:gov.uk)

Демократические ценности, поиски себя после Brexit и желание отомстить россиянам превратили Великобританию в украинский оплот в Старом Свете.

В круглую старомодную комнату с антикварной мебелью входит стройный черноглазый джентльмен среднего роста в черном костюме. Он одаряет присутствующих белоснежной улыбкой, жмет всем руки и спрашивает: «Как вы поживаете?».



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Так британский премьер Риши Сунак в правительственной резиденции на лондонской Даунинг-стрит, дом 10, в конце февраля встретил семерых гостей из Украины, — журналистов, которые прибыли в Великобританию наблюдать за проходящей на местных полигонах подготовкой военнослужащих ВСУ.

Сунак не стеснялся демонстрировать гостям свое дружелюбие и прямо заявил, что гордится ролью главного европейского помощника Украины, которую взяла на себя его страна.

Схожим образом рассуждают многие британцы — как обитатели правительственных кабинетов, так и обычные граждане. После затянувшегося политического кризиса, вызванного выходом из состава Евросоюза, Соединенное Королевство, разделенное практически «50 на 50» в вопросе Brexit, по-видимому, нащупало общий знаменатель общества. Им оказалась Украина.

Сине-желтые флаги развиваются вместе с британскими как в Лондоне, так и в глубинке. Британцы пытаются лидировать в предоставлении Киеву новых типов вооружений и апробируют модель гуманитарных спецфондов, в которые поступает часть средств от продажи местной собственности российских олигархов, — например, футбольного клуба Челси, с которым распрощался Роман Абрамович. Лондон предоставил бежавшим от войны украинцам трехгодичный вид на жительство и возможность пользоваться социальными благами наравне со своими гражданами.

Все это было бы невозможно, если бы подавляющее число британцев горячо не поддерживало Украину в войне с Россией.

Как Украина стала главной темой британских пабов и правительственных пресс-конференций? И за что жители королевства любят украинцев и ненавидят россиян? NV искал ответы на эти вопросы во время своего недельного вояжа на Острова.

Разговоры под запись и под пиво

Центр Лондона выглядит эклектично, — здесь величественные исторические здания соседствуют с небоскребами и офисными центрами из стекла и бетона.