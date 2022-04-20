Зеленский о поставках оружия Украине: Партнеры стали лучше понимать наши потребности 20 апреля, 22:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что иностранные партнеры Украины стали лучше понимать потребности нашей страны в оружии.

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Он подчеркнул, что вместе со всеми украинскими дипломатами и представителями каждый день делает все возможное по официальным и неофициальным каналам, чтобы ускорить поставки помощи Украине.

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«Очень рад сказать с осторожным оптимизмом, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности, понимать, что именно и когда именно нам нужно. Не через неделю и месяцы, а немедленно, когда Россия пытается активизировать свои атаки», — сказал Зеленский.

Ранее президент призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

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