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Помешает реформе здравоохранения. Иностранные дипломаты отреагировали на отстранение Супрун

Сегодня, 16:54
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НВ

Супрун отстранили по иску нардепа Мосийчука

Ряд иностранных дипломатов отреагировали на решение Окружного админсуда Киева по иску нардепа Игоря Мосийчука, согласно которому Ульяне Супрун запрещается исполнять обязанности главы Минздрава.  

Так, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что это постановление вызывает беспокойство.

"Все еще жду дальнейших подробностей этого дела, но обеспокоена потенциальным влиянием на жизненно необходимые реформы в области здравоохранения Украины", - написала она у себя в Twitter.

В свою очередь канадский посол Роман Ващук, комментируя ее пост, также отметил, что внимательно следит за этой ситуацией.

Кроме того, в посольстве Швейцарии в Украине также заявили о возможных негативных последствиях отстранения Супрун для реформы украинской системы здравоохранения.

"Анализируя неожиданное судебное решение о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, выражаем нашу обеспокоенность относительно возможных негативных последствий для реформы системы здравоохранения в Украине", - отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука против и. о. министра Ульяны Супрун запретил ей исполнять обязанности главы Минздрава.  

В свою очередь Кабинет министров после этого выразил ей свою поддержку.

Теги:   Дипломаты Уляна Супрун

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