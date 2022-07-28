Рада приняла закон об особом статусе поляков в Украине 28 июля, 17:03 Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада в четверг, 28 июля, приняла в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши.

Как написал в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, законопроект № 7550 поддержали 283 нардепа.



Граждане Польши, их супруги и дети смогут на законных основаниях находиться в Украине в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы: трудоустройство без разрешения на использование труда иностранцев, хозяйственная деятельность, соцвыплаты, образование на уровне с гражданами Украины, медобслуживание и так далее.



Видео дня

О том, что президент Украины внес законопроект об особом статусе поляков в Верховную Раду, 11 июля сообщил президент Польши Анджей Дуда. В конце мая глава украинского государства говорил, что поляки в Украине получат те же права, что и украинские вынужденные переселенцы в Польше.



Президент Украины подчеркивал, что лидеры Польши и стран Балтии с самого начала полномасштабной войны РФ были первыми во всем, что касается поддержки Украины.

26 июля стало известно, что президент Польши Анджей Дуда планирует новый визит в Киев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.