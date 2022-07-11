Особый статус поляков в Украине: в Офисе президента рассказали, что предусматривает законопроект

11 июля, 20:31
Граждане Польши будут иметь особый статус в Украине (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Граждане Польши будут иметь особый статус в Украине (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

В Офисе президента рассказали, какие гарантии для граждан Польши в Украине предусматривает новый законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду в понедельник, 11 июля.

Как сообщает пресс-служба ОП, законопроект предусматривает права и гарантии для поляков в Украине, аналогичные тем, которыми пользуются украинцы в Польше согласно принятому 12 марта закону О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны — «в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины» в условиях полномасштабного вторжения России.

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Документ включает возможность легального пребывания граждан Польши и членов их семей в Украине в течение 18 месяцев со дня принятия закона. Поляки получат право на трудоустройство, ведение хозяйственной деятельности, учебу, в том числе за средства бюджета, медобслуживание и отдельные соцвыплаты.

Зеленский также подписал указ о присвоении звания Город-спасатель польскому Перемышлю — он стал вторым после Жешува городом, который его получил.

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О том, что президент Украины внес законопроект об особом статусе поляков в Верховную Раду, 11 июля сообщил президент Польши Анджей Дуда. В конце мая глава украинского государства говорил, что поляки в Украине получат те же права, что и украинские вынужденные переселенцы в Польше.

Позже на сайте парламента появился текст законопроекта.

Президент Украины подчеркивал, что лидеры Польши и стран Балтии с самого начала полномасштабной войны РФ были первыми во всем, что касается поддержки Украины.

Украина и Польша вместе. Почему Старая Европа против? — Владимир Вятрович, историк

https://www.youtube.com/embed/7Zr5dss31Tk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Польша Законопроект Украина-Польша Иностранцы Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

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