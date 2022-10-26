«Я очень оптимистичен». Резников уверен, что Украина получит западные танки и истребители 26 октября, 10:00 Украина получит западные танки и истребители, убежден Резников (Фото:Andrew Morrell/flickr.com)

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина в конечном итоге получит западные танки и истребители, чтобы помочь вытеснить российские войска.

В интервью Politico украинский министр отметил, что США придется продолжить начало этого пути, прежде чем союзники последовали за ним.

«Я очень оптимистичен в том, что танки Abrams будут поставлены в будущем, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут поставлены», — сказал Резников.

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По его словам, в прошлом году он запрашивал у США переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, но получил отказ, который аргументировали «законами и политическими вопросами». Однако несмотря на это уже через несколько месяцев в Украину была доставлена первая партия Stinger.

«Так что для меня это пример того, что если вы слышите, что это невозможно, значит, это будет возможно в будущем», — добавил Резников.

Тот же процесс происходил и со 155-мм гаубицами M777 ы системами HIMARS.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ