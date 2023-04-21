Нужно сдать несколько экзаменов. Зеленский подписал закон о новых правилах получения гражданства Украины

21 апреля, 20:24
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 апреля, подписал законопроект № 7606, которые меняет правила получения украинского гражданства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как объяснил в Telegram нардеп от партии Голос Ярослав Железняк теперь, чтобы получить гражданство Украины, нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.

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Также законопроект № 7606 определяет особые условия обретения гражданства для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, представляющих государственный интерес для страны, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе награжденных государственной наградой или получивших вид на временное проживание.

Такие лица будут обязаны в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции, истории Украины, на уровень владения государственным языком и предоставить соответствующий документ.

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Невыполнение обязательств по сдаче экзаменов является основанием для потери гражданства.

11 июля 2022 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении обязательного комплексного экзамена для получения украинского гражданства, которая набрала 25 тысяч подписей. Он обратился к премьеру с просьбой проработать вопрос введения обязательного экзамена.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский

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