Полторак рассказал, останется ли он правительстве, если победит Зеленский Сегодня, 17:51 74 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Полторак заявил, что он не держится за кресло в правительстве Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак, комментируя возможность своей работы в правительстве, если шоумен Владимир Зеленский станет президентом, заявил, что он не держится за должность.

Об этом сообщает Громадське.

“Давайте пройдут выборы и мы будем принимать решение. Я министр обороны сейчас в этом правительстве, время покажет. Я цивилизованный человек и я не держусь за свое место в одном правительстве”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли угроза для внешней безопасности в случае победы Зеленского, глава Минобороны ответил:

“Я точно знаю, что есть риски, если РФ примет решение по осуществлению агрессии против Украины. Риски конечно есть. Потому что нам надо успеть провести экономические реформы, завершить реформу ВСУ, сделать реформу ВСУ необратимой, сформировать укомплектовать ВСУ, обеспечить современным оружием. Тогда будут минимизированы все угрозы, которые существуют”, - сказал он.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.