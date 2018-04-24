Полторак рассказал о военнослужащих ВСУ, которые считают Россию "хорошим соседом"

Полторак признал, что в рядах ВСУ могут быть российские агенты

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о пророссийских взглядах среди военнослужащих ВСУ, которые не принимали участия в боевых действиях против РФ на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина, говоря о российской агентурной деятельности в украинской армии.

"Агента можно обнаружить и принять по нему определенное решение. Гораздо хуже, когда человек на службе, хотя и не является агентом РФ, но его взгляды остались на уровне Советского Союза. Здесь надо работать с личным составом, объяснять. Среди тех, кто был на фронте, очень мало таких людей. А среди тех, кто ни дня там не был, еще встречаются те, кто считают, что Россия - это братья и хорошие соседи", - объяснил глава Минобороны.

При этом он отметил, что решения об увольнении военнослужащих должны основываться непосредственно на их деятельности, а не на том, есть ли у них родственники в России.

"Невозможно уволить всех, кто имеет родственников в России. И думаю, это было бы не совсем правильно, - так мы вернемся в Советский союз. Однако мы должны быть бдительными: при назначении на высокие должности все проходят полиграф. Для этого мы создали целое управление", - заявил Полторак.

По словам министра, такое положение дел - последствия длительного российского влияния на украинскую армию.

"Большой путь мы хотим пройти очень быстро. У нас еще четыре года назад министр обороны был гражданином России. (Павел Лебедев – министр обороны с 2012 до февраля 2014). А сегодня хотим, чтобы не было русских агентов - конечно, они есть", - рассказал Полторак, отметив, что таких людей в рядах ВСУ все меньше.

При этом он добавил, что "те люди, по которым есть сомнения, или увольняются, или, если есть факты, привлекаются к ответственности".

Ранее сообщалось, что МВД обнародовало имена милиционеров-предателей, которые перешли на сторону оккупационных сил РФ.