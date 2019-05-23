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Полторак представил нового главу Генштаба ВСУ

Сегодня, 09:22
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Полторак представил нового главу Генштаба ВСУ - фото

Пресс-служба МО

Хомчак озвучил ряд своих задач на посту

Министр обороны Украины Степан Полторак представил Вооруженным силам нового главу Генштаба Руслана Хомчака.

«Я поздравляю вас с назначением на очень ответственную и серьезную должность, желаю вам успехов и побед» — сказал он во время представления.

Полторак озвучил Хомчаку ряд задач. Среди них продолжение отпора вооруженной агрессии, повышение боевой возможности и способности военных сил, продолжение военной реформы, а также обеспечение европейской и евроатлантической интеграции украинской армии.

В свою очередь, Хомчак назвал основные направления работы на посту главы Генштаба. Среди них, сохранение жизни личного состава, которое будет лежать в основе принятия всех управленческих решений.

Хомчак также пообещал прекратить принципы ручного управления, замену выполнения обязанностей подчиненных командиров, подмену понятий, показуху и издание желаемого за действительное.

Он также отметил, что важно проанализировать состояние обеспечения воинского коллектива, пресечь коррупционные проявления, устранить коррупционные риски, поднять уровень индивидуальной подготовки личного состава и обеспечить развитие ВСУ по стандартам НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Теги:   Руслан Хомчак Степан Полторак ВСУ Генштаб

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