Полторак отреагировал на расследование НВ о коррупции в оборонном секторе

Министр обороны Степан Полторак заявил, что информация Нового времени о закупке БМП-1 не соответствует действительности.

В то же время в интервью ВВС Украина Полторак признал, что технику министерство покупает через посредников.

"Опубликованная информация не соответствует действительности, потому что Минобороны закупило боевые машины за 169 тысяч долларов. Информация, которую я читал в журнале - там речь шла о 205 тысячах", - сказал он.

По его словам, Украине сегодня очень трудно работать с партнерами, потому что есть очень серьезное влияние России.

"При любом контакте, когда мы пытаемся договориться о поставках вооружения через различные форматы, РФ влияет, чтобы они не продавали нам вооружение и технику. Также идет постоянное давление на наших партнеров", - сказал Полторак.

Он отметил, что сейчас Минобороны закупает технику через посредника, но хочет делать это напрямую.

"Сейчас закупаем через Укроборонпром. Но рассматриваем вопрос, чтобы Минобороны могло закупать напрямую и по моему мнению, это абсолютно правильное решение. Потому что во время заграничных командировок бывают предложения по закупке вооружения и техники. Если перейти на прямые контракты - это будет гораздо эффективнее и дешевле", - пояснил Полторак.

В то же время когда таких предложений нет, то, по его словам, можно обращаться к спецпредставителям, в том числе из Укроборонпрома, которые имеют разветвленную сеть и могут быстро найти вооружение, технику, боеприпасы.

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Полторак отметил, что сейчас у бойцов на передовой уже есть БТР-4, кроме того, в этом году хотят заказать первую партию танков Оплот.

"Все упирается в возможности военно-промышленной компании. Производство танка Оплот частично зависело от российской комплектации. Сегодня предприятия Укроборонпрома нашли возможности заменить некоторые элементы комплектации. Я очень надеюсь, что до конца этого года мы их получим", - добавил он.

Он добавил, что средства на это есть, а контракт планируют заключить до конца апреля.

"В этом году мы значительно повысили объем закупки наших противотанковых средств: Стугны и Корсара. Также в этом году будет возможность создать новые противотанковые резервы почти во всех бригадах и поставить на вооружение наши современные противотанковые средства. Планируем закупить более 200 единиц", - сказал Полторак.

Он также рассказал, что в этом году Украина планирует закупить у Канады антиснайперськи комплексы, которые позволят вычислить место, с которого ведет огонь снайпер.

Напомним, расследование журнала Новое Время о коррупционных схемах в оборонной сфере спровоцировало громкий скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

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В материале говорилось о ряде серьезных нарушений при закупках в оборонном секторе, которые в Украине являются засекреченными. По данным источников НВ, конечным бенефициаром этой схемы является нардеп и экс-глава наблюдательного совета Укроборонпрома Сергей Пашинский. В ответ редакция получила требования опровергнуть материал и угрозы судебных исков от юридических лиц, являющихся фигурантами статьи.

Пашинский ответил, что "с уважением относится к профессиональной деятельности журналистов и никогда бы не позволил себе угроз" в их адрес и подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО Издательский дом Медиа-ДК, который издает Новое время.

В свою очередь автор статьи Иван Верстюк обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины по поводу выявленных злоупотреблений.

18 апреля первый заместитель глава Службы безопасности Украины Виталий Маликов во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны заявил, что СБУ проверит расследование НВ на наличие государственной тайны.