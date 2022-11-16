Вина России и Кремля. Как реагирует польское общество на падение ракет на своей территории и обвиняют ли украинцев — журналистка 16 ноября, 17:18 Польские офицеры недалеко от места падения ракет возле села Пшеводув, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Татьяна Иванская, журналистка, находящаяся в Польше, рассказала в эфире Радио НВ, что поляки вполне с пониманием относятся к тому, что Украина вынуждена защищаться от агрессии России и произошедший в Пшеводуве инцидент мог случиться в любой момент.

«Да, версии звучат, уже была версия, что это могла быть ракета украинской [системы] ПВО, но опять же подчеркну: есть у нас любовь к определенному преувеличению. Да, поляки говорят о том, что это может быть украинская ракета и уже приходят такие новости, что [это могла быть она], но паники по этому поводу нет, тем более нет ненависти по этому поводу к украинцам», — отметила Иванская.

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Как добавила журналистка, польское общество вполне понимает, что происходит на территории Украины и что подобного инцидента, к падению ракет в Пшеводуве следовало ожидать.

«Они понимают, как и журналисты из моего круга общения, так и то, что я вижу в прессе и люди, с которыми я общаюсь, обычные граждане, они отмечают, что даже если это украинская ракета, то этого стоило ожидать, потому что Путин позволил себе войну вблизи границы с НАТО, это Россия обстреливает Украину, а не украинцы обстреливают Россию, поэтому здесь у нас какой-то "зрады", что поляки обвиняют, то нет - наоборот, поляки с пониманием относятся к тому, что Украина защищается и они говорят, что гордятся силой украинцев, понимают, что это война и претензий к нам никаких не имеют», — подытожила она.

По данным польских властей, 15 ноября около 15:40, когда Россия наносила самый массированный ракетный удар по Украине с начала вторжения, в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета. МИД Польши позже заявил, что она была «российского производства». Пшеводув расположен примерно в 5 км от границы с Украиной.

В результате падения ракеты погибли два гражданина Польши: польские СМИ сообщали, что ракета упала на территории фермы, на фото и видео с места событий видна большая воронка и разбитая сельскохозяйственная техника.

И в Польше, и во всем мире событие спровоцировало немедленную волну реакции. Предварительные оценки США предполагают падение ракеты украинской ПВО, пытавшейся сбить российские ракеты. На этом фоне НАТО, США и страны G7 заняли консолидированную позицию: трагедии не произошло бы без массированного обстрела РФ, поэтому ее первопричиной является развязанная Россией война.

16 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отдельно заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

"Наш предварительный анализ позволяет предположить, что инцидент, скорее всего, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от атак российских крылатых ракет", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что падение ракеты на территории Польши - не вина Украины, вся ответственность лежит на РФ.

"Позвольте мне четко сказать, что это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины», – добавил он.