Кто «доит» Украину из-за границы. Как олигархи покинули государство и кто должен за это ответить — интервью с политологом 2 декабря, 21:17 Эксклюзив НВ Евгений Мураев (Фото:REUTERS/Vladislav Musienko)

Николай Давыдюк, политолог, в интервью Радио НВ рассказал, как беглые олигархи продолжают зарабатывать в Украине и кто должен ответить за то, что такие персоны, как Мураев, смогли покинуть государство в период военного положения.

— Что вы думаете о последних событиях, связанных с обыском в офисах Евгения Муравьева. Я подчеркиваю: Евгения Мураева. <...> Реально ли мы наконец-то начали чиститься от пророссийской пятой колонны? Или очередная имитация бурной деятельности? Как вы думаете?

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— Скажем, надеюсь, что никакой имитации не будет, потому что с одной стороны у нас сейчас явно не для этого нужно тратить наши ресурсы. Во-вторых, у нас не то время, когда у нас есть шанс на повторную игру. <...> Вы спросили, как я отношусь, прекрасно отношусь. Я думаю, что их нужно было делать в разы раньше. Но окей, если взялось сейчас, пусть доделают. Он сидит в Вене. Большое количество документов все равно остается здесь.

Как раз доказательства его преступной пророссийской деятельности, они тоже много в чем остаются здесь. Поэтому я думаю, что это именно такие вопросы нужно делать. Опять же еще в воздухе висит вопрос, но он достаточно риторический, имеет ли к этому отношение Азаров, потому что тоже говорят, что как раз Наш — это была зона ответственности Азарова в том числе. Поэтому тоже, возможно, даже среди этой опять же средней рыбы, возможно, даже придется поймать и крупную рыбу.

Поэтому, скажем так, не исключаю, что могут прийти и к бывшему премьер-министру, который тоже был российским агентом, и здесь правил и налоговой, и правительством правил, и многими другими вещами. Поэтому, скажем так, хорошо, что эта борьба началась, но пока супер большого результата мы не видим, но его нащупываем. И очень хотел бы, чтобы уже в ближайшем будущем мы как раз имели его на столе.

— Я вот хотел, собственно, уточнить, но вы ответили, речь идет именно о Николае Азарове, бывшем премьере, а не его сыночке, который также любил Вену. Как помню.

— Нет, сын прихвостень, на которого просто писали деньги коррупционные, а как раз вот в большом значении агентом России вот и вредителем украинской государственности как раз был Николай Янович Азаров, запомнившийся многими разными, кстати, российскими мемами. Потому что да, за сколько, за 20 лет службы России в Украине так и не смог выучить украинский язык, что на самом деле тоже было большим маркером и демонстрацией того, кто он вот и того, что он не смог выучить язык, потому что он его не хотел учить. Это тоже очень большой ответ на многие вопросы.

— Возвращаясь к Мураеву, он уехал в мае из Украины. Об этом сообщают собеседники «Украинской правды» в правоохранительных органах. Ну, на каком же основании человек во время военного положения, призывного возраста, пересек украинскую границу?