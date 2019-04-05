Политтехнолог Зеленского озвучил позицию кандидата по оккупированным территориям и РФ 5 апреля, 18:55 14699 Цей матеріал також доступний українською НВ Дмитрий Разумков НВ

Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Радио НВ озвучил его позицию по поводу оккупированных Россией территорий Украины.

"Позиция Зеленского, что у нас происходит: у нас оккупированный Крым, аннексированный Крым, как угодно это можно назвать, и у нас происходит гибридная война с Российской Федерацией на востоке страны. Я думаю, что ни у одного кандидата другой позиции, в принципе, быть не может", – заявил Разумков.

Политтехнолог также отметил, что на данный момент противостоять военной агрессии Российской Федерации в военном плане будет тяжело.

"Это ядерное государство, которое далеко не всегда поддается логике и здравому смыслу, и ведет агрессивную войну не только у нас, но и во многих других странах мира. Или прямую, или информационную. Поэтому придется пойти по дипломатическому пути", – отметил Разумков.

По его словам, Нормандский формат должен расширяться.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.