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Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, что его настораживает в Юлии Тимошенко

27 января, 14:22
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Наталья Кравчук / НВ

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко

В лидере партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко беспокоит "левая риторика" в части влияния государства на заработную плату, заявил политтехнолог Сергей Гайдай.

В интервью Радио НВ он подчеркнул, что Тимошенко "обеспечила себе пекло", дав предвыборные обещания, которые вряд ли сможет выполнить.

"Сегодня президентская должность и вся украинская власть - это "жареная сковородка". Такой вход был бы в украинскую власть, я [бы над ним] писал: "Добро пожаловать в пекло". Пекло Юлия Тимошенко себе уже обеспечила - она дала такие обещания, которые я хотел бы, чтобы она выполнила, но вероятность того, что она это выполнит, небольшая", - сказал Гайдай.

Гайдай отметил, что Тимошенко относится к левому политическому спектру - социал-демократам, - "а Украина за всю свою историю "левого" наелась".

"Она, конечно, социал-демократ по своим воззрениям. <...> Юлия Тимошенко хочет построить государство, где основное население страны будет любить государство - честное, справедливое - и зависеть от него. А мне это не нравится", - сообщил политтехнолог.

Напомним, 22 января в столичном Дворце спорта состоялся съезд партии Батькивщина, на котором ее лидера Юлию Тимошенко выдвинули в президенты.

23 января Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты.

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Теги:   Радио НВ Батькивщина Юлия Тимошенко

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