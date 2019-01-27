Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, что его настораживает в Юлии Тимошенко
В лидере партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко беспокоит "левая риторика" в части влияния государства на заработную плату, заявил политтехнолог Сергей Гайдай.
В интервью Радио НВ он подчеркнул, что Тимошенко "обеспечила себе пекло", дав предвыборные обещания, которые вряд ли сможет выполнить.
"Сегодня президентская должность и вся украинская власть - это "жареная сковородка". Такой вход был бы в украинскую власть, я [бы над ним] писал: "Добро пожаловать в пекло". Пекло Юлия Тимошенко себе уже обеспечила - она дала такие обещания, которые я хотел бы, чтобы она выполнила, но вероятность того, что она это выполнит, небольшая", - сказал Гайдай.
Гайдай отметил, что Тимошенко относится к левому политическому спектру - социал-демократам, - "а Украина за всю свою историю "левого" наелась".
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"Она, конечно, социал-демократ по своим воззрениям. <...> Юлия Тимошенко хочет построить государство, где основное население страны будет любить государство - честное, справедливое - и зависеть от него. А мне это не нравится", - сообщил политтехнолог.
Напомним, 22 января в столичном Дворце спорта состоялся съезд партии Батькивщина, на котором ее лидера Юлию Тимошенко выдвинули в президенты.
23 января Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты.
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