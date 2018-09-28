Полиция продемонстрировала, что готова защищать интересы Труханова - одесский активист Стерненко

Одесский гражданский активист Сергей Стерненко заявил, что украинская полиция в регионах имеет все средства, чтобы раскрыть покушения на жизнь активистов за последний год, но не делает этого из-за того, что контролируется политическими элитами.

"Полиция имеет все средства для того, чтобы установить всю цепочку насчет заказных нападений на гражданских активистов, но, к большому сожалению, полиция в регионах является контролируемой местными политическими элитами. Мы неоднократно встречали полицию во время защиты бизнес-интересов, людей, связанных с окружением Геннадия Труханова, - это незаконные застройки, по которым даже были уголовные производства", - отметил Стерненко.

Активист добавил, что одесская полиция "продемонстрировала, что готова защищать интересы" мэра Одессы Геннадия Труханова.

Вечером в четверг, 27 сентября, под зданием Администрации президента на Банковой в Киеве прошла акция Молчание убивает.

Активисты пикетировали Администрацию президента с требованием расследовать многочисленные случаи нападений на активистов в разных городах Украины. По данным организаторов акции, за последний год произошло 50 атак на активистов. Ни один из нападавших не был наказан.