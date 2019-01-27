Политконсультант Тимошенко объяснил, почему она не называет кандидатуру своего премьер-министра 27 января, 10:45 4675 Цей матеріал також доступний українською Виталий Михайлов via Facebook Сергей Гайдай Виталий Михайлов via Facebook

Политтехнолог Сергей Гайдай, чье социально-инжиниринговое агентство сотрудничает с лидером ВО Батькивщина Юлией Тимошенко, рассказал, почему она не раскрывает состав своего возможного правительства.

Тимошенко боится, что члены ее команды подвергнутся дискредитации со стороны действующей власти, если она огласит их имена во время избирательной кампании, рассказал он в интервью Радио НВ.

"Пока идет кампания, я не назову ни одной фамилии. Я, видишь ли, привыкла к тому, что я стою вся в потоках грязи, и многие говорят, что я "тефлоновая". Но как только я назову конкретных людей, их начнут "уничтожать" во время кампании", - цитирует лидера Батькивщины Гайдай.

Также он назвал команду Администрации президента "одной из самых мощных" по части дискредитации политических оппонентов.

Напомним, 22 января в столичном Дворце спорта состоялся съезд партии Батькивщина, на котором ее лидера Юлию Тимошенко выдвинули в президенты.

23 января Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты.

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