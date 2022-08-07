«Самая тихая гавань для капитала». Российским бизнесменам в Украине комфортнее, чем в Европе — Давыдюк о конфискации активов РФ 7 августа, 15:19 Эксклюзив НВ Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Николай Давыдюк via Facebook)

Во время разговора в эфире Радио НВ о прекращении президентом Владимиром Зеленским гражданства Геннадия Корбана, политолог Николай Давыдюк эмоционально посоветовал заниматься не внутренними политическими спорами, а конфискацией активов российских олигархов.

«Русские олигархи сидят здесь (имеют собственность в Украине — ред.) в шоколаде, из Дубая или Лондона советы нам дают, как нам воевать надо. <…> Они не должны сидеть в шоколаде. Они должны платить миллиарды долларов: не сотни миллионов взяток разносить по Киеву, а миллиарды долларов их активов должны ложиться в бюджет, чтобы у нас дыр не было! У нас страна развалена! Они должны за это платить! А мы противостоим друг против друга. Вот это хуже всего», — считает Давыдюк.

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К примеру, российские компании имеют долю в собственности киевского ТРЦ Ocean Plaza, который может открыться 11 августа.

«А таких активов множество по всей стране. [Одесса], Днепр, Харьков, Киев. Во Львове сколько активов. Во Львове есть завод, принадлежащий Чуркину! Чуркина уже нет, а фабрики его есть! Как вам это? Во Львове! Суперпатриотический город. <...> Россияне себя чувствуют здесь комфортнее, чем в Европе, чем где бы то ни было в мире. Самая тихая гавань для российского капитала — это Украина. Потому что мы своими головами защищаем их от их ракет», — объяснил политолог.

6 августа президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания и внедрения механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного агрессией страны-террориста России. Ее возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что Украина уже конфисковала российские активы на сумму 28 миллиардов гривен.

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