«Самая тихая гавань для капитала». Российским бизнесменам в Украине комфортнее, чем в Европе — Давыдюк о конфискации активов РФ

7 августа, 15:19
Эксклюзив НВ
Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Николай Давыдюк via Facebook)

Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Николай Давыдюк via Facebook)

Во время разговора в эфире Радио НВ о прекращении президентом Владимиром Зеленским гражданства Геннадия Корбана, политолог Николай Давыдюк эмоционально посоветовал заниматься не внутренними политическими спорами, а конфискацией активов российских олигархов.

«Русские олигархи сидят здесь (имеют собственность в Украине — ред.) в шоколаде, из Дубая или Лондона советы нам дают, как нам воевать надо. <…> Они не должны сидеть в шоколаде. Они должны платить миллиарды долларов: не сотни миллионов взяток разносить по Киеву, а миллиарды долларов их активов должны ложиться в бюджет, чтобы у нас дыр не было! У нас страна развалена! Они должны за это платить! А мы противостоим друг против друга. Вот это хуже всего», — считает Давыдюк.

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https://www.youtube.com/watch?v=PQpfPw1qF80

К примеру, российские компании имеют долю в собственности киевского ТРЦ Ocean Plaza, который может открыться 11 августа.

«А таких активов множество по всей стране. [Одесса], Днепр, Харьков, Киев. Во Львове сколько активов. Во Львове есть завод, принадлежащий Чуркину! Чуркина уже нет, а фабрики его есть! Как вам это? Во Львове! Суперпатриотический город. <...> Россияне себя чувствуют здесь комфортнее, чем в Европе, чем где бы то ни было в мире. Самая тихая гавань для российского капитала — это Украина. Потому что мы своими головами защищаем их от их ракет», — объяснил политолог.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина уже конфисковала российские активы на сумму 28 миллиардов гривен.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Россия Украина-Россия Российские компании Олигархи Геннадий Корбан Активы Собственность Ocean Plaza Владимир Зеленский Радио НВ Николай Давидюк

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