Часть будущей украинской доктрины. Зеленский назвал основные принципы политики героев, поставив ультиматум чиновникам

22 августа, 14:48
Поделиться:
Зеленский выступил на ветеранском форуме (Фото:ОП)

Зеленский выступил на ветеранском форуме (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные принципы политики героев, основой которой станет создание возможностей для ветеранов войны с РФ.

В своем обращении на Международном ветеранском форуме он подчеркнул, что для реализации такой политики нужны решения.

«Политика уважения и создание возможностей для всех наших воинов, для всех наших ветеранов, благодаря которым Украина жива. Чтобы реализовать такую политику, нужны решения. Мы все осознаем, каков объем этих решений. И какова ответственность за реализацию. Сегодня на форуме чиновники представят пакет тех решений, которые первоочередны, чтобы наши ветераны могли достойно интегрироваться в социальную жизнь после возвращения с войны», — отметил Зеленский.

Видео дня

По словам президента, все в политике героев должно быть таким, чтобы помогать людям жить после всех потерь и того, что пришлось пережить в результате войны. Речь идет о новых образовательных возможностях для ветеранов, о качестве работы ВВК и реабилитации, об экономических возможностях, бизнесовых, юридических возможностей и бытовых условий.

Зеленский также поставил ультиматум чиновникам, заявив, что те, кто не понимает принципов политики герое должны быть заменены.

Читайте также:
«Система работает недостойно». Зеленский анонсировал решения касательно работы ВВК в Украине

«Любое должностное лицо, которое этого не понимает, будет заменено. Любая нормативная регуляция, затягивающая время, должна быть упрощена. Все в нашем государстве так или иначе должно стать помощником ветерана, как сегодня является помощником воина. И все действенные инициативы государства и общественности, очень важно- бизнесу, очень важно — инициативы самих ветеранов — все, которые направлены на большее качество украинской политики героев, на интеграцию и помощь ветеранам, должны быть реализованы», — сказал он.

Зеленский также установил дедлайн на Покрову и День защитников и защитниц Украины.

«Именно в этот день мы должны увидеть и оценить результат. Первый весомый результат реализации политики героев и преодоления тех проблем, о которых будут говорить, в частности, сегодня на форуме. Я уверен, что результат будет. Должно быть», — резюмировал он.

Читайте также:
Помощник ветерана: стало известно, сколько желающих изъявили желание присоединиться к инициативе

28 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции, предложил к общенациональному обсуждению пять основных ориентиров будущей украинской доктрины.

В нее входят:

  • философия победы Украины в войне против страны-агрессора РФ;
  • глобальность украинской безопасности;
  • политика героев;
  • политика справедливости;
  • трансформация на 10 лет всех областей деятельности государства с гражданами.

В начале августа он заявил, что руководство страны готовит основательный текст украинской доктрины, которая ляжет в основу трансформации государства.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Зеленский Ветераны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X