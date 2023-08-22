Часть будущей украинской доктрины. Зеленский назвал основные принципы политики героев, поставив ультиматум чиновникам 22 августа, 14:48 Зеленский выступил на ветеранском форуме (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные принципы политики героев, основой которой станет создание возможностей для ветеранов войны с РФ.

В своем обращении на Международном ветеранском форуме он подчеркнул, что для реализации такой политики нужны решения.

«Политика уважения и создание возможностей для всех наших воинов, для всех наших ветеранов, благодаря которым Украина жива. Чтобы реализовать такую политику, нужны решения. Мы все осознаем, каков объем этих решений. И какова ответственность за реализацию. Сегодня на форуме чиновники представят пакет тех решений, которые первоочередны, чтобы наши ветераны могли достойно интегрироваться в социальную жизнь после возвращения с войны», — отметил Зеленский.

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По словам президента, все в политике героев должно быть таким, чтобы помогать людям жить после всех потерь и того, что пришлось пережить в результате войны. Речь идет о новых образовательных возможностях для ветеранов, о качестве работы ВВК и реабилитации, об экономических возможностях, бизнесовых, юридических возможностей и бытовых условий.

Зеленский также поставил ультиматум чиновникам, заявив, что те, кто не понимает принципов политики герое должны быть заменены.

«Любое должностное лицо, которое этого не понимает, будет заменено. Любая нормативная регуляция, затягивающая время, должна быть упрощена. Все в нашем государстве так или иначе должно стать помощником ветерана, как сегодня является помощником воина. И все действенные инициативы государства и общественности, очень важно- бизнесу, очень важно — инициативы самих ветеранов — все, которые направлены на большее качество украинской политики героев, на интеграцию и помощь ветеранам, должны быть реализованы», — сказал он.

Зеленский также установил дедлайн на Покрову и День защитников и защитниц Украины.

«Именно в этот день мы должны увидеть и оценить результат. Первый весомый результат реализации политики героев и преодоления тех проблем, о которых будут говорить, в частности, сегодня на форуме. Я уверен, что результат будет. Должно быть», — резюмировал он.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции, предложил к общенациональному обсуждению пять основных ориентиров будущей украинской доктрины.



В нее входят:

философия победы Украины в войне против страны-агрессора РФ;

глобальность украинской безопасности;

политика героев;

политика справедливости;

трансформация на 10 лет всех областей деятельности государства с гражданами.

В начале августа он заявил, что руководство страны готовит основательный текст украинской доктрины, которая ляжет в основу трансформации государства.