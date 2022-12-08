«Европейский». Politico назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года

8 декабря, 05:24
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Владимир Зеленский (Фото:Politico)

Владимир Зеленский (Фото:Politico)

Издание Politico опубликовало рейтинг, назвав Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года.

Отмечается, что Европа меняется, как и понятие — что такое быть европейцем. Это «в значительной степени происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом».

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«Только посмотрите, как победившие на выборах европейские лидеры мчатся в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Политики стремятся, чтобы их заметили рядом с ним», — пишет издание.

Журналисты подчеркивают, что Зеленский смог убедить Европу, что ее будущее связано с Украиной. Зеленский «заставил Европу делать то, что он хочет».

В рейтинг также попал кремлевский диктатор Владимир Путин в категории неудачника года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (внутренний враг Европы) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (темная лошадка Европы).

Politico составило свой рейтинг «на основе экспертных знаний и представлений своих журналистов, а также влиятельных людей, с которыми они общаются».

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https://www.youtube.com/watch?v=1lIK_kHrMk8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Европа Рейтинг Владимир Зеленский

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