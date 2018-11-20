"Политическое решение". Холодницкий отреагировал на отказ Рады снять неприкосновенность с Березкина

Решение Верховной Рады не поддержать снятие неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина является не юридическим, а политическим, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я не понимаю, как работать антикоррупционным органам, когда все наши попытки довести дело до суда и доказать вину или невиновность, постоянно блокируются", - сказал он журналистам после голосования, пишет УП.

По его словам, дело о хищении средств Ощадбанка, где фигурирует сын Березкина, расследовали около полутора лет.

"Были проведены все необходимые следственные действия, десяти лицам объявлены подозрения, есть четкая доказательная база, что именно этот человек выступает организатором совершения преступления", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что депутаты все равно не увидели доказательств вины парламентария.

"Извините, но чтобы быть заказчиком убийства, не обязательно самому нажимать на курок. Мы доказываем и материалам следствия, и негласными розыскными действиями, показаниями свидетелей, что именно этот человек давал необходимые указания, контролировал процесс и сделал все, чтобы получить кредит фактически по поддельным документам", - сказал глава САП.

Холодницкий подчеркнул, что повторного представления на Березкина не будет, потому что нет новых аргументов для парламентариев.

"Следствие фактически по этому конкретному нардепу заблокировано, потому что нет согласия на привлечение. Поэтому по депутату дело будет выделено в отдельное уголовное производство", - уточнил он.

Глава САП также отметил, что сейчас следствие принимает меры, чтобы вернуть в Украину дочь нардепа. По словам Холодницкого, она тоже причастна к делу о хищении средств Ощадбанка и скрывается за границей.

Ранее Верховная Рада не поддержала снятие неприкосновенности с нардепа из группы Воля народа Станислава Березкина.

Напомним, по данным НАБУ, в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом Ощадбанка подделали документы для получения 20 миллионов долларов кредита.

Займ предназначался для "покупки семян подсолнуха", однако был выведен владельцами компании на счета офшорных компаний в Белизе и Швейцарии. Потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

По подозрению в присвоении $20 млн госбанка детективы НАБУ задержали десятерых человек. Им избрали меры пресечения с возможностью выйти под залог.

Среди освободившихся из-под стражи был сын народного депутата Станислава Березкина, бывший акционер группы компаний Креатив Максим Березкин. Сумма его залога составляла 5 млн грн.