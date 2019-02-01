Политическое дурдом-шоу. Отражает ли социология реальную картину избирательной кампании в Украине Вчера, 18:19 691 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/TeroVesalainen Украинцы имеют достаточно высокий уровень доверия к социологии, однако он снижается Pixabay/TeroVesalainen

С приближением выборов в публичном пространстве появляется много фейковых и непрофессиональных социологических данных от неизвестных центров. Поэтому специалистов также обвиняют в необъективности.



Об этом сообщила директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время обсуждения роли социологии в избирательной кампании и ее результатах, говорится в сюжете Радио НВ.

Избирательная кампания превращается дурдом-шоу

"Избирательная кампания превращается в какое-то дурдом-шоу. Есть такие "вкусные" опросы. Например, активисты провели опрос, и оказалось, что Савченко популярнее Тимошенко. Я читаю в Facebook: опросы задолбали, не для того оно публикуется, чтобы вы видели объективную картину. Автор опасность определил справедливо. Если действительно такой разнобой в социологических опросах, проигравший выборы может мобилизовать своих избирателей и сказать, что все эти социологи врут, экзит-полы врут, а на самом деле результат был другой", – отметила Бекешкина.

Доверие снизилось

Пока что население имеет достаточно высокий уровень доверия к социологии. Хотя он и снизился с 50% до 43%, отметил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Это приводит к инфляции ценности социологического знания

По уровню доверия социологи уступают церкви, волонтерам и армии, но опережают средства массовой информации. В то же время на рост недоверия к социологии работает не только публикация фейковых исследований, но и сами политики, добавил он.

"Политические силы, если им не нравится какой-то результат, начинают обвинять и кампании, которые много лет существуют и которые не вызывают у социологической ассоциации никаких сомнений в продажности. Это все приводит к инфляции вообще ценности социологического знания. Падение такого отношения к социологам может быть угрозой тем, что в социологию будет идти меньше способных людей, будут меньше конкурсы. Это скажется на науке", – отметил Паниотто.



Фейковые центры, представляющие свою социологию, не являются конкурентами для профессиональных компаний, поскольку настоящих исследований им не заказывают. Им заказывают имитацию или фальсификацию данных, добавил он.

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Распространение фейков

Распространение фейковых социологических исследований присуще избирательным кампаниям в Украине, рассказал директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович. Накануне нынешних выборов президента эта технология уже применяется.

Под опросом замаскировали подкуп избирателей

"Например, сейчас активно продвигался определенный опрос для определенного кандидата практически с агитационной целью и даже с определенным денежным вознаграждением. Соответственно, под простым опросом замаскировали какой подкуп избирателей. Это также в режиме предвыборной кампании, и социология здесь используется только как некий инструмент", – отметил Антипович.



Определенные манипуляции используются и при обнародовании профессиональных социальных исследований, признал эксперт.

Не деморализует электорат

Результаты социологических опросов могут влиять на избирательное поведение, но только если они реальные и в определенной степени, отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Как правило, напомнил он, в исследованиях, содержащих недостоверные данные, завышают рейтинг кандидата, по заказу которого это делается. Мотивация заключается в том, что избиратель, который еще не определился с выбором, выберет лидера, руководствуясь так называемым эффектом толпы. Однако практика показывает, что примеров такого влияния нет, добавил эксперт.

Высокий рейтинг политика не деморализует электорат его соперников

Нечто подобное произошло в 2014 году, признал он, когда штаб Петра Порошенко делал ставки на его победу уже в первом туре. Причем лидером он тогда был и по результатам исследований уважаемых социологических компаний. Однако в значительной степени свою роль тогда сыграла ситуация в стране – большинство граждан были убеждены, что в условиях войны предстоит выбрать президента как можно скорее.

"Утверждение, что высокий рейтинг политика якобы деморализует электорат его соперников, и они вообще не пойдут на выборы, нет оснований. Чаще встречается противоположное. Влияние, когда существуют два основных кандидата, один из которых опережает другого, избиратели этого кандидата-лидера именно под влиянием публикаций о его лидерства решают не идти на избирательные участки, потому что его кандидат и так побеждает. Таких людей может быть десятки, может даже сотни тысяч. Такая логика может привести к тому, что часть сторонников лидирующего кандидата не пойдут голосовать, и может победить его соперник", – отметил Мищенко.

Эффективнее социологии на выбор окружения влияют его авторитетные представители. Поскольку, в отличие от социологии, они объясняют причины своего выбора, добавил Мищенко.

Подсчет голосов

Если говорить уже непосредственно о выборах, то метод параллельного подсчета голосов на основе статистической выборки является более точным, чем метод опроса и экзит-полы, отметила председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Исследуется также качество соблюдения процедур

В рамках параллельного подсчета голосов, напомнила она, исследуется также качество соблюдения процедур – проведение утреннего заседания избирательной комиссии, голосования и подсчета голосов. Однако результаты не могут быть обнародованы в восемь вечера в день выборов. Они публикуются уже утром следующего дня. Погрешность при этом значительно меньше.

"В 2014 году на парламентских выборах шесть экзит-полов показали другой порядок победителей, и показали, что партия ВО Свобода проходит в парламент, а общественная сеть Опора в пределах параллельного подсчета голосов показала, что нет. Это не фальсификация результатов экзит-полов, и погрешность в том примере в 2014 году для Свободы была 0,2%", – отметила Айвазовская.

Компетентность источника

Социологическая ассоциация Украины призвала СМИ выполнять требования к обнародованию социологических исследований (указывать, кто опросил, когда, сколько опросили, каким был метод опроса, какую сукупность представляют опрошенные, какова погрешность и как были сформулированы вопросы) и проверять компетентность источника информации.

Обнародование сфальсифицированных результатов противоречит национальным интересам

Проверка профессионализма компании, представившей данные опроса, – это задача издания или информационного транслятора, а не зрителя или читателя, указывается в обнародованном ассоциацией обращении. Если компания, которая представила данные социологического опроса, не является членом профессиональных сообществ, не имеет социологов в штате, не публикует на своем сайте подробную информацию о методологии проведения опроса, не имеет опыта проведения социологических исследований, не готова предоставить дополнительную информацию о проведенном исследовании, то это порождает сомнения в качестве и надежности данных.

А обнародование сфальсифицированных результатов социсследований может оказывать влияние на сознание граждан и внутреннюю политику в Украине, а также противоречить национальным интересам и нести угрозы нацбезопасности Украины.

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