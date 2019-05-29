Политических игр под этим нет. Герус — о возвращении Саакашвили гражданства Украины Вчера, 19:11 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Михеил Саакашвили REUTERS/Gleb Garanich

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире Радио НВ объяснил, почему президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.

По его мнению, президент Зеленский действовал, исходя из двух факторов. Первое, он действительно восстанавливал справедливость. Второе, он дал слово Саакашвили, что рассмотрит этот вопрос, и сдержал его.

«Я не думаю, что там, кроме этого, есть какие-то политические игры. Я думаю, их нет", – отметил Герус.

Ранее сообщалось, что 29 мая экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вернулся из Польши в Украину.

Напомним, Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года.

Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые устроили столкновения с пограничниками и правоохранителями.

Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.

После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

В итоге 28 мая новый глава государства отменил решение своего предшественника.