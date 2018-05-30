Политические партии существуют за государственные средства. На что идут деньги налогоплательщиков

Бюрократическая процедура осуществления членских взносов в бюджет партии ставит под сомнение ее финансирование за счет участников

Парламентские политические партии фактически полностью живут за государственные средства. Такую информацию обнародовал Комитет избирателей Украины. За первые три месяца этого года партии 99% своих расходов осуществляли за средства государственного бюджета. О том, куда еще идут деньги налогоплательщиков, - в сюжете Радио НВ.

Чтобы обеспечить свою работу, партии совокупно потратили 85,2 млн грн., из которых 84,4 млн - деньги из государственной казны. Всего в этом году парламентские партии получат из бюджета полмиллиарда гривен.

В 2016 году самые популярные политические партии получили государственное финансирование на уставную деятельность. В связи с этим они обязались подавать отчеты обо всем своем имуществе и финансовых операциях.

Сколько средств и на что использовала каждая из партий

Народный фронт и Самопомич потратили за три месяца около 20 млн грн., Блок Петра Порошенко - почти 29 млн грн., Оппозиционный блок больше, чем 6 млн грн. Для этих партий деньги из государственного бюджета покрыли 99% расходов.

Радикальная партия Олега Ляшко использовала 5,5 млн грн., а Батькивщина немного больше, чем 4 млн грн.

В Германии членские взносы составляют 20-30% от бюджета партии

В течение первого квартала партия покупала за государственные средства даже такие товары, как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисная бумага и картриджи. В частности, это отразила в своем отчете Радикальная партия Ляшко.

В общем Народный фронт и Батькивщина больше бюджетных средств потратила на аренду помещения, БПП и Оппозиционный блок на местные ячейки, Радикальная партия - на зарплаты, а Самопомич - на оплату услуг. Традиционно часть средств, а это более 6 млн грн., партия использовала на рекламу в СМИ. Больше всего денег на издательскую деятельность потратила Самопомич.

Право на деньги из госбюджета получили партии, преодолевшие 5%-процентный барьер на парламентских выборах. После следующих выборов в 2019 году на государственное финансирование сможет претендовать партия, которая получит не менее 2% голосов избирателей в многомандатном округе.

Почему стоит развивать региональные ячейки партий

Сейчас партии отказались от привлечения средств на свою деятельность от юридических и физических лиц, заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Максимум, что они делают - это собирают небольшое количество членских взносов.

При этом государственные средства тратятся на мелочи, даже на канцелярию. Если завтра партии перестанут получать деньги от государства, то им фактически придется закрыть офисы и прекратить свою работу.

После выборов в 2019 году на государственное финансирование сможет претендовать партия, получившая не менее 2% голосов

Поэтому политическим партиям следует больше работать с людьми, чтобы те делали членские взносы.

По словам Кошель, также нужно менять закон. Общественная организация уже подала подобный проект. Одна из предложенных норм - запрет тратить государственные деньги на рекламу и косвенный подкуп избирателей через покупку им подарков.

"В законе предусмотрено, что партии тратят на финансирование региональных ячеек не менее 70% средств государственного финансирования. Согласно формуле, чем больше партия получила на последних выборах на территории области, тем на большую сумму средств она может претендовать. Тогда мы увидим финансирование не только мощных офисов в Киеве, но и региональные структуры. Нужно дать развитие политическим партиям. Мощные сетевые партии смогут контролировать местную власть, предлагать альтернативу, принимать активное участие в выборах", - отметил председатель Комитета избирателей.

Кошель добавил, что также необходимо установить четкий перечень направлений, на которые можно тратить деньги из государственного бюджета.

Как на самом деле делаются членские взносы

В Украине нет культуры регулярного взноса денег со стороны людей на работу политических организаций, заявил заместитель председателя партии ВО Батькивщина Иван Крулько. Одиночные партии с разветвленной системой ячеек могут себе позволить собирать на свои счета средства.

В то же время, многие политические структуры - это временные политические проекты под выборы, без большого количества членов объединения. По его словам, сейчас наблюдается наибольший контроль за все время со стороны государства за использованием средств партиями, в том числе Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. Но прежде всего нужно упростить возможность уплаты членских взносов, заявил Крулько.

Радикальная партия приобрела за государственные средства моющие средства, пакеты для мусора, офисную бумагу и картриджи

"Для того, чтобы сделать членский взнос на счет партии, нужно пройти целое испытание. Вам необходимо прийти в банк, написать заявление, подписать его, предоставить кучу всяких документов, копий разного рода, заплатить комиссию в банке. Только после этого вы можете оплатить членский взнос. Скажите, пожалуйста, член партии будет делать это ежемесячно? Проходить сквозь все эти круги ада, вместо того, чтобы сделать это онлайн", - рассказал Крулько.

Лишь несколько стран Европы не поддерживают политические партии из госбюджета, а именно: Молдова, Беларусь, Мальта и Швейцария. В развитых европейских государствах членские взносы часто составляют небольшую долю бюджета партии. Например, в Германии это, как правило, 20-30% для влиятельных партий.